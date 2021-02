PL do deputado Bragato, que reconhece Lucélia como Município de Interesse Turístico, é aprovado na CCJR da Assembleia

O projeto de lei, de autoria do deputado Mauro Bragato, que classifica Lucélia como MIT (Município de Interesse Turístico) foi aprovado pela Comissão de Constituição,Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de São Paulo, em reunião virtual, realizada nesta quarta-feira, 10/02.

Os MITs recebem recursos anuais do Governo do Estado para investir na infraestrutura turística local. A utilização da verba deve fomentar a ampliação e o fortalecimento das atividades econômicas da região e gerar emprego e renda no município.

Para que seja considerado de Interesse Turístico, a cidade deve ter atrativos turísticos, serviço médico emergencial, de hospedagem, de alimentação, informações turísticas e abastecimento de água potável e esgoto.

“O objetivo da criação do MIT em Lucélia é gerar emprego e renda, já que o turismo é uma importante fonte geradora de emprego”, destacou o deputado.