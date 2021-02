Polícia procura suspeito de agredir companheira e atear fogo em coelho de estimação

A polícia procura por um homem de 28 anos suspeito de agredir a companheira, danificar objetos e atear fogo no coelho de estimação dela. O caso foi no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba (SP), no domingo (7).

De acordo com as informações da polícia, a vítima relatou que morava com o rapaz há aproximadamente sete anos. Contudo, ao tentar terminar o relacionamento, eles discutiram e o homem a agrediu com tapas, socos e puxões de cabelo.