SALMOURÃO: Prefeita interina visita Estádio Municipal que recebe melhorias

A prefeita interina Sônia Gabau esteve visitando o Estádio Municipal Benedito Franco de Godoy, onde estão sendo plantada grama no entorno do mesmo.

Este serviço vem atender um pedido antigo dos moradores que moram perto do Estádio que sofriam muito com a poeira, já que existia alguns pontos sem grama.

Estavam presentes no local o Everton (Secretário de Esporte e Turismo) juntamente com o Luís Carlos (Fiscal) e o amigo Delei.

“Devemos reconhecer o esforço de todos para recuperação do nosso Estádio de Futebol, primeiramente foram adotadas medidas para recuperação do gramado e agora o plantio da grama no entorno resolvendo um velho problema”, afirmou a prefeita.

Ainda Sônia Gabau ressaltou que irá fazer uma reunião com os presidentes das equipes que vão utilizar o Estádio Municipal para programar as novas fases, onde será necessário trabalhar com o sistema de irrigação do gramado e recursos para implantação de alambrado.

“Se Deus quiser em breve estaremos voltando as atividades esportivas em nosso Estádio Municipal com muitas novidades para toda população, principalmente no desenvolvimento de projetos ligados aos jovens. Parabéns pelo esforço de todos funcionários e colaboradores que estão deixando nosso estádio muito bonito”, afirmou a prefeita Sônia Gabau.