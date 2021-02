Sindicato pede que comerciários sejam incluídos em lista de prioritária de vacinação

O Sincomerciários, que representa os trabalhadores do comércio da região, protocolou junto às Prefeituras de Osvaldo Cruz, Adamantina e Flórida Paulista, documento no qual pede a inclusão da categoria entre as prioritárias na campanha de vacinação contra a covid. “Pela própria natureza de sua função, os comerciários estão expostos à contaminação, já que lidam diariamente com o grande público nos supermercados, farmácias e lojas, realizando um trabalho que é essencial”, lembrou o presidente da entidade, Amauri Mortágua.

O vice-presidente Celso Bozza, que também assina o documento, destacou que a vacinação dos comerciários vai permitir não apenas a preservação da vida dos profissionais, mas também a dos consumidores com quem eles mantêm contato diário, sendo, desta maneira, uma importante ação para quebrar a cadeia de transmissão do vírus. “Desde o início da pandemia, estes profissionais estiveram na linha de frente, garantindo o abastecimento e atuando para que a vida encontrasse um pouco de normalidade”, elogiou.