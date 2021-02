FLORA RICA: Prefeito Gica participa de audiências com secretários do Governo do Estado

O prefeito Gilberto Sanches (Gica) esteve em São Paulo, onde participou de audiências com representantes do Governo do Estado.

Na oportunidade, Gica se encontrou com o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos Penido e também com o Secretário de Administração Penitenciária Coronel Nivaldo César Restivo, onde o prefeito solicitou estudos visando a implantação de um presidio no município . O Deputado Estadual Mauro Bragato, que articulou as audiências e também esteve presente acompanhando o prefeito de Flora Rica.

Durante o encontro, o prefeito Gica abordou assuntos de interesse do município, além de entregar alguns ofícios às secretarias estaduais pleiteando verbas.

Na ocasião, o deputado Mauro Bragato também informou sobre a liberação de uma verba de R$ 27,4 mil do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) para Flora Rica, que deverá ser utilizada para o desenvolvimento de projetos da Assistência Social.