FLÓRIDA: Vacinação em idosos entre 85 e 89 anos é iniciada

Os idosos com idades entre 85 e 89 no município de Flórida Paulista começaram a ser vacinados contra a Covid-19 ontem – quinta-feira (11). Ao todo, foram destinadas 98 doses da CoronaVac para esse público.

Já na semana passada, foram imunizados os idosos acima de 90 anos.

Na tarde de quarta-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde recebeu um novo lote de vacinas. Foram destinados ao município 131 novas doses da CoronaVac. As doses são referentes à segunda dose do primeiro lote.

A CoronaVac é uma vacina contra o novo coronavírus que está sendo produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan.

Em Flórida Paulista, a vacinação contra o coronavírus começou no dia 22 de janeiro. Os primeiros a serem vacinados foram os profissionais de saúde, com prioridade para os que trabalham diretamente no atendimento de pacientes com Covid-19.