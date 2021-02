Operação contra o tráfico de drogas prende um homem e cumpre 18 mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (12), a Operação Homemade. Foram realizados 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em Presidente Venceslau e dois em Presidente Prudente. Um homem foi preso em flagrante.

De acordo com a Delegacia de Investigação Sobre Entorpecente (Dise), de Venceslau, que coordenou as ações, o nome “homemade” é em alusão ao tráfico de drogas “caseiro” que ocorre no município.

A Dise informou que, após dois meses de investigação relacionadas a apreensões ocorridas na cidade, representou ao Poder Judiciário pela concessão de 18 mandados de busca e apreensão.

Das buscas realizadas foram apreendidos diversos apetrechos comumente utilizados no fracionamento, pesagem, embalagens, e aparelhos de telefonia móvel utilizados para o comércio de drogas. “Os objetos apreendidos serão periciados por equipes habilitadas e capacitadas para emissão de relatórios de análises específica”, afirmou a Polícia Civil.

Foram registrados um flagrante em Presidente Prudente, com a prisão de um homem, assim como um Termo Circunstanciado (TC) por posse/porte de drogas e quatro Termos Circunstanciados em Presidente Venceslau.

A Dise de Venceslau contou com o apoio de 78 policiais Civis da região, assim como recebeu o auxílio de equipe do Canil da Polícia Militar.