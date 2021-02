OSVALDO CRUZ: Administração anuncia conquista de Poupatempo para a cidade

Em viagem a São Paulo, a prefeita Vera Morena anunciou a conquista de uma unidade do Poupatempo para Osvaldo Cruz.

De acordo com publicação na página do Facebook da Prefeitura de Osvaldo Cruz, a prefeita Vera Morena informa que graças ao empenho do presidente da Câmara Municipal, vereador Antonio Bortoluci, o Tuti, que agendou e conseguiu junto ao Governo do Estado a instalação de uma unidade do Poupatempo.

A audiência foi com o presidente do Detran-SP, que fez uma gravação junto com a prefeita e presidente da Câmara Municipal, anunciando o trabalho para a instalação do Poupatempo.

De acordo com a informação, a unidade do Poupatempo de Osvaldo Cruz deve ser instalada no prédio do Detran na cidade.