Policiais militares prendem homem e recuperam moto que havia sido furtada

Na noite desta quinta-feira, 11, após furto de uma motocicleta no município de Salmourão, por volta das 21h50, com a informação de que o autor do crime teria se evadido sentido Osvaldo Cruz com o referido veículo, policiais militares passaram a diligenciar pelo município observando principais rotas de fuga.

Por volta das 23h, pela Avenida Brasil, os policiais localizaram a motocicleta e um indivíduo parado próximo a ela. Ao ver a aproximação dos policiais, o autor tentou esconder a motocicleta, porém, sem sucesso, foi abordado e questionado, confessou o furto do veículo no município vizinho.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante delito, permaneceu preso à disposição da Justiça, e a vítima (24 anos) teve seu bem recuperado.