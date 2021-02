Embriagado, motorista bate em moto e deixa homem ferido

A equipe do Policiamento Rodoviário de Adamantina atendeu um acidente de trânsito com vítima envolvendo uma motocicleta, Honda CG125 FAN e uma caminhonete, VW Saveiro, ambas com placas de Osvaldo Cruz, onde o condutor da motocicleta foi socorrido ao Pronto Socorro consciente, porém, com fratura no fêmur direito e apresentando notórios sinais de embriaguez.

Após a realização do teste com etilômetro, constou 0,44 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar alveolar).

O condutor recebeu a voz de prisão em flagrante, permaneceu no Pronto Socorro sob cuidados médicos e escolta policial.

A ocorrência foi apresentada no Plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde o Delegado ratificou a prisão em flagrante e arbitrou a fiança ao condutor no valor de R$ 1.100,00 a qual foi paga por familiares a fim de responder ao processo em liberdade.

O condutor da caminhonete VW Saveiro, também foi submetido ao teste de etilômetro, onde constou que não dirigia sob efeito de álcool.