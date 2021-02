Flamengo vence Corinthians e segue na disputa pelo Brasileirão com o Inter

O Flamengo segue na cola do Internacional na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro derrotou o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (14), no Maracanã, pela 36.ª rodada, e depende apenas de seus resultados para conquistar o bicampeonato. Willian Arão e Gabigol fizeram os gols da equipe, enquanto Léo Natel anotou para o Alvinegro.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 68 pontos e tem um de desvantagem para o Inter, que bateu o Vasco em São Januário também na tarde de hoje.

Dessa forma, o confronto direto entre Flamengo e Internacional, na próxima rodada, será decisivo para a definição do campeão. A partida acontece no dia 21, no Maracanã. Caso haja empate, o Colorado vai para a última rodada dependendo apenas de seu resultado para levantar o troféu. Já o Rubro-Negro precisa ganhar o duelo para chegar à liderança.

O Corinthians, por sua vez, perdeu uma posição na briga por um lugar na próxima edição da Libertadores. Com 49 pontos, o time alvinegro está em nono lugar e tem um ponto a menos que o Santos, que fecha o G-8. A próxima partida do time de Vagner Mancini será justamente contra o Peixe, nesta quarta-feira (17), na Vila Belmiro.

JOGO

O primeiro tempo do Corinthians foi de pouco ataque. Com cerca de 30% de posse de bola, o Alvinegro não fazia questão de procurar o ataque, mas estava atento às falhas do Flamengo para encaixar suas chances de gol. Na única oportunidade criada, saiu o gol de Léo Natel aos 19 minutos. Araos fez um belo passe nas costas de Willian Arão, e o atacante corintiano, livre dentro da área, finalizou no canto esquerdo de Hugo.

Se o Corinthians não procurou o ataque, coube ao Flamengo dominar as ações ofensivas. O time rubro-negro teve posse de bola, trocou passes, mas sentiu dificuldade para superar a marcação adversária. Com o Corinthians todo atrás da linha da bola e sem apresentar erros, as chances de gol foram raras. Bruno Henrique acertou o travessão aos 18 minutos após cobrança de escanteio, quando a partida ainda estava 1 a 0 para o Flamengo. E Arrascaeta perdeu um gol aos 24. Livre de marcação, ele chutou de primeira em cima de Cássio ao receber cruzamento de Isla.

Contra o Corinthians, Gabigol deixou sua marca pela quinta partida consecutiva e é um dos personagens na busca dos rubro-negros pelo título do Brasileirão. Na jogada, o VAR precisou analisar possível impedimento em duas situações. Primeiramente, no chute de Bruno Henrique espalmado por Cássio. Depois, no cruzamento de Everton Ribeiro, que pegou o rebote e tocou para o arremate de Gabigol.

FLAMENGO

Hugo; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego (Gustavo Henrique), Gerson (Vitinho), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Michael); Bruno Henrique (Pepê) e Gabigol (Pedro). Técnico: Rogério Ceni.