FLÓRIDA: Eixo SP vai construir pontos de parada para caminhoneiros

A Eixo SP Concessionária de Rodovias já tem definida a localização das nove áreas de descanso para caminhoneiros que serão instaladas nas rodovias que administra. No total, os postos, com toda infraestrutura e segurança, terão capacidade para atender, diariamente, 450 caminhoneiros.

Após a aprovação da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) o projeto prevê o início da construção no final do segundo semestre de 2021. Na SP 294 – rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, vão funcionar unidades em Flórida Paulista, Tupã e Marília.

As áreas de descanso terão cerca de 20 mil m² de área construída, portaria para acesso de entrada e saída 24 horas, pátio de estacionamento com vagas demarcadas e espaço totalmente iluminado, além de monitoramento por câmeras.

A infraestrutura das edificações contempla refeitório com micro-ondas e mesas, lavanderia, sala de tevê com bancos e sofás, sanitários e chuveiros com boxes e vestiário, feminino e masculino, fraldário, além de armários individuais. Para a comodidade dos caminhoneiros, as áreas interna e externa terão conexão wi-fi, a exemplo das bases do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário).

Conforme previsto no contrato de concessão do Lote Pipa – Piracicaba – Panorama, a Eixo SP também ficará responsável pela manutenção dos espaços.