JUNQUEIRÓPOLIS: Circo Dione será palco para produção de filme

A família Dione está em plena instalação da estrutura do Circo que leva o nome de seu patriarca, para ser palco de uma produção cinematográfica nacional.

A gravação do Filme Corona Circus em Junqueirópolis está previsto para acontecer de 17/02 a 22/02, no Circo Dione que está instalado no Recinto da Aceruva.

A companhia dos atores vem do Rio de Janeiro, e estão empolgados em conhecer nossa a cidade!

O Circo Dione está se preparando para este grande evento cultural em nossa cidade, e conta com apoio da prefeitura municipal.

Os atores que participarão da produção e filmagens são: Dedé Santana, Lisa Vieira, Francisco Carvalho e Pedro Caetano.

Informamos que não haverá espetáculos para o público, o Circo Dione foi montado somente para as filmagens do filme.