MARIÁPOLIS: Direção e equipe da EMEF Nelson Magnani reúnem pais para esclarecimento e orientações sobre o retorno às aulas

Na terça-feira (9) a direção e a equipe de profissionais da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) ‘Nelson Magnani’ reuniram os pais e/ou responsáveis pelos alunos que estudam na unidade para darem as boas-vindas e passar informações a respeito do início do ano letivo de 2021.

A volta às aulas na Rede Municipal de Ensino está prevista para o próximo dia 22 de fevereiro.

Segundo a diretora Rosana Mendes de Carvalho, os pais foram divididos conforme as salas dos filhos e estiveram presentes na unidade em horários diferentes, para evitar aglomerações. “Fizemos uma espécie de acolhida para recebê-los.

Aproveitamos para expor como deverá ser o retorno dos alunos às atividades, no sistema híbrido – no qual o aluno frequentaria a unidade em alguns dias determinados e nos demais dias estuda em casa por meio das atividades remotos utilizando grupos de WhasApp –, além de explicarmos todos os protocolos que estão sendo adotados na escola e os procedimentos que serão destinados aos alunos quando vierem à unidade, obedecendo as normas de segurança em saúde”, contou.

A diretora ressaltou ainda que nas datas das aulas presenciais na EMEF, cada sala abrigará somente 35% do total de alunos.