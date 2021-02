Palmeiras retorna ao Brasileiro com vitória de 3 a 0 sobre o Fortaleza

Após registrar campanha pífia no Mundial de Clubes da Fifa, sem marcar gols e terminando em quarto lugar, o Palmeiras voltou a jogar bem e venceu o Fortaleza por 3 a 0, neste domingo (14), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante de um adversário que luta contra o rebaixamento, a equipe alviverde apresentou criatividade e repertório ofensivo, com rápidas trocas de passes e finalizações certeiras. Tudo o que faltou no Qatar.

Sem chances de título e já garantido na fase de grupos da próxima Copa Libertadores por ser o atual campeão, o time alviverde chegou aos 56 pontos no Brasileiro com uma formação bastante modificada em relação à equipe que iniciou a partida contra o Al Ahly (EGI), na disputa pelo terceiro lugar do Mundial, na quinta (11).

Os atacantes Rony e Luiz Adriano, destaques do Palmeiras na temporada, foram dois dos jogadores poupados. Já Lucas Lima e Breno Lopes, que não entraram em campo na competição realizada no Qatar, começaram a partida na equipe principal.

As mudanças deram fôlego à equipe do técnico Abel Ferreira, que pressionou o adversário desde o início. Logo aos 10 minutos, o defensor Bruno Melo evitou gol do palmeirense Lucas Esteves quase em cima da linha.