SALMOURÃO: Prefeita conquista verba de 400 mil para recapeamento

Sábado passado (6), a prefeita interina Sonia Gabau atendendo o convite do exprefeito de Osvaldo Cruz Edmar Mazucato e de Kleber Bragato (assessor do deputado Mauro Bragato), esteve com o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi. A prefeita estava acompanhada do presidente da Câmara Municipal Fernando Roçato, e dos vereadores professor Leandro de Paula e Da Cruz, que estavam representando todos os vereadores de Salmourão.

Na oportunidade a prefeita Sonia Gabau apresentou ao secretário Marco Vinholi três pedidos prioritários, sendo: recapeamento asfáltico de algumas ruas; asfalto, guias e sarjetas no prolongamento da avenida Presidente Castelo Branco e prolongamento da rua José Colato; e, construção de um barracão para geração de emprego e renda.

O secretário de Estado Marco Vinholi liberou de imediato para Salmourão, uma verba de R$ 400 para o recapeamento asfáltico de ruas e avenidas da cidade, sendo que também disse que até o mês de maio do corrente ano estará liberando os outros pedidos protocolados na cidade de Osvaldo Cruz.

“Nós estamos extremamente felizes e agradecemos a Deus por ter a oportunidade de no início de nosso trabalho já termos conseguido do Governo do Estado de São Paulo uma obra de infraestrutura urbana de R$ 400 mil, que será de grande importância para a população de Salmourão”, afirmou a prefeita Sonia Gabau.