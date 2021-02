São Paulo dá fim a jejum ao vencer Grêmio de virada por 2 a 1

O São Paulo conquistou, enfim, sua primeira vitória em 2021. Depois de oito partidas seguidas sem vencer, a equipe do Morumbi bateu o Grêmio neste domingo (14), de virada, em Porto Alegre, por 2 a 1, em duelo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Coube a Tchê Tchê e Luciano marcarem os gols que findaram o incômodo jejum tricolor, no qual a equipe acumulou quatro empates e quatro derrotas. Diego Souza anotou para os gremistas.

Ao fazer as pazes com a vitória, o São Paulo chegou a 62 pontos, na quarta colocação do Nacional, o que deixa o time mais perto de conquistar uma vaga direta na Libertadores.

O próprio Grêmio era um adversário direto nesta disputa e, em caso de vitória neste domingo, empataria na classificação com os paulistas.

Daí a importância da reação do time do Morumbi, que não vencia desde 26 de dezembro, quando ganhou do Fluminense, também fora de casa. Na próxima sexta-feira (19), o São Paulo terá pela frente o clássico com o Palmeiras, no Morumbi, em partida atrasada, válida pela 34ª rodada.