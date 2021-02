Spray nasal de Israel contra Covid-19 será analisado pela Anvisa, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou, nesta segunda-feira (15), em sua rede social, uma publicação em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyanu, afirma que os dois países devem cooperar para desenvolver medicamentos contra a Covid-19. Além disso, o presidente do Brasil afirmou que a Anvisa vai receber, em breve, um pedido para uso emergencial do medicamento, que é em forma de spray.

Na publicação do primeiro-ministro de Israel está escrito: “Falei ontem por telefone com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que nos parabenizou pelo sucesso da campanha de vacinação em Israel. Concordamos em cooperar no desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra o coronavírus. Espero que nos encontremos em breve!”, diz a mensagem de Netanyahu escrita em hebráico e publicada em português por Bolsonaro.

Na publicação Bolsonaro comentou que a Anvisa vai receber o pedido da EXO-CD24, que é o nome do medicamento contra a Covid-19.

“EXO-CD24 é um spray nasal desenvolvido pelo Centro Médico Ichilov de Israel, com eficácia próxima de 100% (29/30), em casos graves, contra a Covid”, destacou Bolsonaro. “Brevemente será enviado à [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] ANVISA o pedido de análise para uso emergencial do medicamento.”

Na última sexta-feira (12), Bolsonaro já havia relatado a conversa com Netanyahu sobre o spray contra Covid-19. Na ocasião, o presidente manifestou interesse do país participar dos testes clínicos do imunizante.