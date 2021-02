Três pessoas ficam feridas após motorista embriagado bater contra árvore em Irapuru

A equipe do Policiamento Rodoviário de Adamantina foi acionada para atender a um acidente de trânsito com vítima. No local, a equipe constatou que um carro colidiu contra uma árvore, resultando em três pessoas com ferimentos de natureza leve.

As vítimas foram: a passageira do banco dianteiro, de 53 anos, uma adolescente de 13 anos e um menino de 5 anos. As três pessoas foram socorridas ao Pronto-socorro de Junqueirópolis, medicadas e liberadas.

De acordo com a polícia, o condutor não se feriu e apresentava notórios sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, forte odor etílico e andar cambaleante. Ele foi convidado a realizar o teste do bafômetro, que resultou em 1,13 miligramas de álcool no ar expelido dos pulmões.