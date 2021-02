FLORA RICA: Nova Câmara realiza primeira sessão ordinária do ano

Na quarta-feira (10), foi realizada a primeira sessão ordinária do ano, da nova Câmara Municipal de Flora Rica para o mandato 2021/2024. No mês de janeiro é recesso do legislativo, desta forma os vereadores iniciam agora o mandato.

A vereadora Rosicler Ribeiro Camargo é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Câmara Municipal na história de Flora Rica e conduziu os trabalhos do legislativo. Também a nova Câmara Municipal, teve uma grande renovação em relação ao mandato anterior, onde apenas quatro vereadores foram reeleitos, sendo que a maioria, ou seja, cinco, são novos vereadores.

A nova Câmara Municipal é composta pelos seguintes vereadores: Alan Gonçalves (PSL); Fabinho (PSDB); Paulo (PSDB); Rosicler Camargo (PSDB); Ronie Moreira (PSL); Zé do Galo (PSDB); Dil Brito (PSDB); Jarrão (PSB) e Marialice Carlos (PSL).

Na primeira sessão ordinária os vereadores mostraram que estão querendo trabalhar em favor da comunidade de Flora Rica, onde foram apresentadas 10 indicações, seis requerimentos e uma moção, além de apreciar outros documentos e projetos.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, a presidente da Câmara Municipal, Rosicler Ribeiro Camargo, ressaltou o comprometimento de todos os vereadores buscando trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população de Flora Rica.