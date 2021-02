FLÓRIDA: Prefeito e vice visitam obra das casas populares e cobram agilidade da construtora

O prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Nei Gazola estiveram visitando nesta semana as obras de construção das 101 casas populares que estão sendo construídas em Flórida Paulista em uma parceria da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano e o município.

Na ocasião, Fróio e Nei Gazola foram recepcionados por responsáveis pela obra e por um engenheiro da Construtora Leman, vencedora da licitação realizada pelo Governo do Estado através da CDHU e puderam verificar o andamento dos trabalhos.

Segundo informaram os representantes da empresa, a obra está com as edificações grande parte concluídas e agora realizam a instalação de galerias de águas pluviais e redes de água e esgoto.

Com a conclusão dos serviços da Sabesp, serão executadas as obras de pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente, o CBUQ.

Mediante a paralisação dos trabalhadores que ocorria na ocasião da visita, devido à falta de pagamentos dos salários dos meses de dezembro e janeiro, Fróio e Nei Gazola oficiaram o secretário de Habitação Flávio Amary e o escritório regional da CDHU em Presidente Prudente cobrando mais rapidez na conclusão e para que a mesma seja entregue dentro do prazo estipulado.

“As casas são um sonho de longa data dos floridenses e nós vamos continuar trabalhando para que ele se concretize o mais rápido possível”, destacaram Fróio e Nei Gazola.