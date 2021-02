Floridense que perdeu a esposa em acidente segue internado em estado estável

O floridense Vinicio Evangelista, 23 anos de idade, que foi vítima em um grave acidente que infelizmente tirou a vida de sua esposa, a jovem Elizabet Anabel Malo Lallanes Evangelista aos 24 anos de idade, segue internado em estado estável na Santa Casa de Adamantina.

As informações foram obtidas pelo Núcleo de Reportagem do Grupo Folha Regional (Jornal Site e TV) na tarde desta segunda-feira (15), momentos antes da postagem desta matéria.

Com vários ferimentos e hematomas pelo corpo e muito abalado psicologicamente, o floridense se recupera e aguarda a realização de novos exames que vão definir se será necessária a realização de cirurgia devido algumas fraturas de joelho, pernas e tornozelo. O acidente também afetou uma costela que foi trincada.

Ainda não há uma previsão de quando o floridense deve ter alta.

Vinicio e a esposa Elizabet Anabel Malo Lallanes que faleceu em decorrência do acidente



O ACIDENTE

Registrado por volta das 0h10 deste domingo (14), o acidente ocorreu no km 605 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Flórida Paulista.

O casal seguia no sentido Flórida Paulista / Adamantina em uma moto quando foi atingido por um veículo Fox que seguia na mesma direção.

Com o choque, o carro atingiu um barranco na margem da rodovia e tombou.

A jovem que estava na garupa da moto, chegou a ser socorrida, mas faleceu no Pronto Socorro de Adamantina em decorrência dos graves ferimentos sofridos.





CONDUTOR PRESO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Segundo divulgou a Polícia Rodoviária, o condutor foi convidado a realizar o teste do bafômetro que apontou que ele estaria embriagado no momento do acidente. Ficou constatado através do exame que em seus pulmões, por litro de ar expelido, haviam 0,66 mg/l de álcool. Ele e o passageiro que o acompanhava sofreram ferimentos leves e foram levados para o Pronto Socorro de Lucélia.

Após ser atendido na unidade de saúde, o homem foi levado para o Plantão Policial e posteriormente permaneceu detido à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina.

Segundo apurado pelo nosso Núcleo de Jornalismo, o homem foi transferido para o Centro de Detenção Provisório de Caiuá e seus advogados trabalham visando conseguir um habeas corpus junto à Justiça para que ele responda ao processo em liberdade.