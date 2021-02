LUCÉLIA: Concluída restauração das imagens da Sagrada Família as margens da SP-294

Em uma publicação em seu perfil nas redes sociais, o padre Adriano dos Santos Andrade, pároco da igreja matriz da Sagrada Família, de Lucélia, anunciou a conclusão da restauração das imagens da Sagrada Família instaladas às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), desgastadas pela ação do tempo.

De acordo com a publicação, as melhorias foram iniciadas no mês de dezembro, sendo realizada toda restauração das imagens, colunas, pinturas dos bancos e chão, melhorias na iluminação e também nova jardinagem nos vasos.

Na publicação, o pároco agradece à solidariedade dos dizimistas, benfeitores e a contribuição do Mosteiro da Misericórdia; à Prefeitura pela iluminação do trevo da cidade; e ao executor do restauro, Robson Vieira, de Adamantina. “Que a Sagrada Família de Nazaré continue abençoando nossa querida cidade de Lucélia”, escreveu o padre Adriano.