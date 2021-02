Dois homens são presos e uma adolescente apreendida pela Polícia Civil

Dois homens, de 47 e 53 anos, e um adolescente, de 16 anos, tiveram as ordens judiciais cumpridas nesta quarta-feira (17).

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE) e da Unidades Agrupadas 1º e 2º DP, deu cumprimento a dois mandados de prisão e a um mandado de internação provisória de adolescente infrator, em Dracena.

Os agentes no cumprimento da função de polícia judiciária realizaram diligencias em vários bairros da área urbana e rural, do município de Dracena, onde efetuaram as prisões de dois adultos e a apreensão para internação de um menor infrator. As prisões dos indivíduos maiores decorreram em razão de mandados de prisão expedidos por crime de trânsito e inadimplência de pensão alimentícia.





Já a apreensão do adolescente infrator se deu pela suspeita de reiteração na prática de atos infracionais análogos ao crime de furto, motivo pelo qual a Polícia Civil representou pelo mandado de internação provisória do menor e a Vara da Infância e Juventude expediu a referida ordem judicial.

Os capturados foram conduzidos e apresentados na delegacia, onde após os procedimentos formais das ordens judiciais, os dois homens presos ficaram à disposição da Justiça. E o adolescente infrator transferido para uma Unidade da Fundação Casa, da região.