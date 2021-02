JUNQUEIRÓPOLIS: CASUL apresenta projeto para instalação de Beneficiadora na cidade

A diretoria da CASUL, Cooperativa Agropecuária de Parapuã, esteve em Junqueirópolis para apresentar ao executivo municipal o projeto para implantação de uma unidade beneficiadora e armazenamento de amendoim no município.

O diretor presidente Júlio Carlos de Arruda e sua equipe linha de frente da CASUL, foram recepcionados na prefeitura de Junqueirópolis pelo prefeito Osmar Pinatto e diretores na primeira semana de fevereiro de 2021.

Na oportunidade Júlio Carlos apresentou ao prefeito e ao setor de Indústria, Comércio e Agronegócios o projeto da cooperativa, que pretende implantar uma de suas unidades em Junqueirópolis.

Segundo o diretor assim que se definir a área territorial a CASUL dará início ao canteiro de obras para construção das instalações e adaptação dos equipamentos para cumprir a programação de iniciar a produção no mês de fevereiro de 2022, e posteriormente fomentar o projeto para instalação de uma indústria de óleo com tecnologia avançada de amendoim dentro do mesmo complexo industrial, para atender o mercado nacional e exportação.

No último dia 9, a convite da diretoria da cooperativa, uma caravana envolvendo administração e produtores rurais de Junqueirópolis, estiveram visitando o setor produtivo da CASUL em Parapuã para conhecer a linha produtiva e o modo operacional.

Falando sobre o anúncio da Cooperativa CASUL em instalar uma de suas unidades no município, o prefeito Osmar Pinatto agradeceu sua equipe de diretores pelo empenho e atenção dada aos empreendedores, destacando que o comunicado foi muito bem-vindo, e que a prefeitura estará dando toda atenção ao projeto apresentado, por se tratar de um grupo sólido com visão no potencial produtivo de Junqueirópolis e região.

E o mais importante para o momento e o futuro, está na pretensão da CASUL em iniciar a obra de imediato, o que já vai gerar oportunidades de empregos na construção civil, com planejamento de serem abertos cerca de 100 postos de trabalho de forma direta e outros de forma indireta, desde o plantio, beneficiamento até o transporte dos grãos, é o que precisamos para oferecer cada vez mais a melhor qualidade de vida a população, finalizou Pinatto.

Foi anunciado ainda pelo grupo CASUL, que no anexo da indústria beneficiadora também será instalado uma loja de insumos e equipamentos agrícolas.