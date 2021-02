OSVALDO CRUZ: Deputado Reinaldo Alguz destina verba de R$ 200 mil para a saúde

Na manhã desta terça-feira (16), a prefeita Vera Morena (PP) e o Vice -Prefeito, Amilton Albertinazzi (DEM), receberam dos ex-vereadores Luiz Antônio Gumieiro e Roberto Pazotto (ambos do PV) e do assessor do Deputado Reinaldo Alguz (PV), Evandro Parrilla, a entrega de R$ 200 mil a título de emenda parlamentar destinada à saúde municipal. A emenda foi apresentada pelo deputado no ano passado.

Na ocasião, a prefeita Vera Morena falou da importância desta verba em um momento que a saúde necessita de recursos em tempos de pandemia e agradeceu ao Deputado Alguz pelo trabalho em prol da população.