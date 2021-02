Vítimas são arremessadas de carro e ficam presas nas ferragens em acidente

No final da tarde desta quarta-feira (17), foi registrado um acidente com vítimas graves na Rodovia Júlio Budiski (SP-501), no trecho entre Irapuru e Flora Rica.

Segundo informações, o morador de Flora Rica conduzia o veículo e por motivos a serem apurados, acabou capotando.

A informação é que ao menos uma criança e dois adultos foram arremessados para fora do carro.

O Corpo de Bombeiros de Dracena socorreu as vítimas ao Pronto Socorro de Junqueirópolis, a Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina e Polícia Técnica comparecerem ao local.