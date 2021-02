Detento passa mal na Penitenciária e morre durante socorro

O detento Evair Trindade das Neves, de 42 anos, morreu após um mal súbito no pátio de sol da Penitenciária de Marília, na manhã desta quarta-feira (17).

Ele foi socorrido por uma ambulância do presídio, no entanto, chegou sem vida ao pronto socorro do Hospital das Clinicas.

O sentenciado estava no pátio quando se sentiu mal precisando do atendimento medico na enfermaria da penitenciaria. Os médicos não tiveram condições de apurar a causa da morte.

O agente penitenciário que compareceu ao plantão não soube informar se a vítima tinha algum problema de saúde. O caso será investigado.