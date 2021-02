Dois caminhões tombam na SP-294 em um único dia

O primeiro caminhão trafegava no início da tarde desta quarta-feira e tombou no acostamento, na altura do trevo que dá acesso a Herculândia. Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo estava transportando leite no tanque do veículo e a carga vazou. Também houve vazamento de combustível.

O motorista sofreu apenas ferimentos leves, foi socorrido pelo resgate da concessionária que administra o local e levado para a Santa Casa de Tupã. O caminhão já foi retirado do local do acidente.



O outro caminhão tombou no quilômetro 391 da SP-294, em Gália, por volta das 17h30 do mesmo dia. O condutor não sofreu ferimentos e não há informações sobre a carga que ele carregava.