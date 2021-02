FLORA RICA: Prefeito Gica participa de encontro com o secretário de Esporte do Governo do Estado

Na terça-feira (9), o prefeito de Flora Rica, Gilberto Sanches (Gica) participou de mais uma audiência com representantes do Governo do Estado.

Desta vez, a reunião aconteceu na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude em São Paulo, onde esteve com o secretário Aildo Rodrigues Ferreira.

O deputado Mauro Bragato agendou a audiência e também acompanhou o prefeito. Na oportunidade, Gica relatou as principais necessidades do município no setor de esportes e lazer, inclusive, entregou ofícios ao secretário, a pedido da Diretoria Municipal de Esportes.

Dentre os pedidos está a reforma da quadra poliesportiva, recursos para continuidade do Projeto Esporte Social, kits e acessórios esportivos para diversas modalidades, iluminação do Estádio Municipal e a reforma do campo de bocha e malha.

O prefeito Gica saiu otimista do encontro com o secretário e agradeceu o deputado Mauro Bragato pelo apoio nas reivindicações em favor de Flora Rica.