FLÓRIDA: Coordenador regional da Defesa Civil vistoria ponte de concreto caída no Indaiá

O coordenador regional da Defesa Civil do Estado, capitão PM João Henrique Papoti, esteve em Flórida Paulista na última quarta-feira, onde foi recebido pelo prefeito Wilson Fróio Júnior.

Mais uma vez foi tratado sobre a documentação necessária para viabilizar a liberação de recursos financeiros para a recuperação da ponte de concreto localizada na estrada rural do bairro Indaiá do Aguapeí (FLP0321) que liga ao rio Feio.

O prefeito Fróio desde o ano passado tem buscado viabilizar a recuperação da ponte que desabou com as chuvas já faz alguns anos, localizada após o Distrito do Indaiá, sendo que essa é a segunda visita do coordenador regional da Defesa Civil para vistoriar a ponte – a primeira aconteceu em março do ano passado.

A ponte caiu parcialmente, porém ficou inteira e agora existe a necessidade de estudos técnicos para ver a possibilidade de levantar a ponte, colocando-a de volta no local, pois a construção de uma nova fica um alto valor.

A reivindicação junto a Defesa Civil do Estado conta com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato. Na visita ficou assegurada a parceria entre a Prefeitura e a Defesa Civil do Estado para buscar viabilizar recursos para a obra; sendo que o prefeito informou que já está sendo preparada a documentação necessária para encaminhar o mais rapidamente possível.

O vice-prefeito Sidnei Gazola acompanhou o coordenador da Defesa Civil na visita à ponte no Indaiá.