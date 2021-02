Médico pediatra morre ao colidir caminhonete em árvore

O médico pediatra Valdemar Garcia Leal, 72 anos, residente em Jales (SP), morreu após a caminhonete em que ele estava como passageiro bater em uma árvore na manhã desta quarta-feira (17), em Tanabi.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu pouco antes das 9h, na rodovia Euclides da Cunha (SP-320). A vítima estava em uma caminhonete Ford Ranger conduzida por uma advogada de 66 anos, sentido Votuporanga a Tanabi.

Quando passava pelo quilômetro 480,8, ela perdeu o controle ao passar sobre acúmulo de água na pista, já que chovia bastante no momento. Desgovernado, o veículo saiu para além do acostamento do lado direito da pista e bateu em uma árvore.