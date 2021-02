Polícia Militar prende em flagrante autor de furto de bateria

Nesta quarta feira (17), por volta das 11horas, a equipe da Polícia Militar em patrulhamento pelo município de Junqueirópolis, após o COPOM transmitir um furto de bateria ocorrido em um depósito e ao ser feito contato com a vítima, esta informou que uma motocicleta ocupada por uma pessoa, havia adentrado o local e furtado a bateria.

Rapidamente, através de filmagens cedidas pelo monitoramento do município, foi reconhecido o autor, de 39 anos.

Foram realizadas diligências e em menos de uma hora, pela Rua Lucélia, foi localizado o autor lavando as vestes utilizada durante a ação.



Na abordagem, confessou o delito e que tinha vendido a bateria para um ferro velho, vindo no local, a ser localizado o produto do furto, vindo a dona do estabelecimento informar o valor exato da compra, conferindo exatamente com o dinheiro, R$135,00, que o indiciado portava dentro da carteira.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por furto, permanecendo o autor preso à disposição da Justiça.