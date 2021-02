SALMOURÃO: Município completa 62 anos, nesta quinta-feira

O Município de Salmourão, está completando nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, 62 anos de emancipação política administrativa.

Salmourão vive neste momento, indefinição política, uma vez que o prefeito eleito na eleição do ano passado não pode tomar posse, estando aguardando decisão de recursos junto a Justiça Eleitoral. Desta forma o Município vem sendo administrado pela presidente da Câmara Municipal, Sônia Gabau, que como prefeita interina tem buscando com muito esforço garantir o atendimento a população em todos os setores.

Ao mesmo tempo a prefeita interina tem buscado trazer recursos para obras prioritárias em Salmourão, estando trabalhando junto as diversas autoridades do governo Estadual e Federal.

Mas para a população de Salmourão, o que vale mesmo é a data importante dos 62 anos e o orgulho de morar nesta cidade hospitaleira e simpática da Nova Alta Paulista, que tem no turismo uma de suas vocações, tendo o famoso “Canal do Inferno” no Rio Aguapei, um de seus principais atrativos.

HISTÓRIA DA CIDADE

A origem do nome se dá pela formação do solo do município, constituído a partir da decomposição de rochas graníticas e gnaisses claros, conhecido como “massapé” ou “salmourão”.

O povoamento da região iniciou-se após 1940, com o desbravamento da mata, organizado pela família de Max Wirth, estando entre os primeiros colonizadores, Joaquim Costa, Joaquim Pereira, Adriano Dezuani, Manoel José do Nascimento, Fidelis Franco Maioli e Antônio Xavier da Silva. A primitiva sede do Distrito de Salmourão foi localizada no povoado de Massapé, com terras desmembradas do município de Osvaldo Cruz. Em 1959, Salmourão conquistou sua autonomia.

O Distrito foi criado com a denominação de Salmourão, pela lei estadual nº 233, de 24 de dezembro de 1948, subordinado ao município de Osvaldo Cruz. Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1950, o distrito de Salmourão permanecia no município de Osvaldo Cruz. Foi elevado à categoria de município com a denominação de Salmourão, pela lei estadual nº 5285, de 18 de fevereiro de 1959, desmembrado do município de Osvaldo Cruz. Sede no antigo distrito de Salmourão. Constituído do distrito sede. Instalado em 1 de janeiro de 1960. Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1960, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo até hoje.