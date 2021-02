Fiscalização aplica mais de R$ 6 mil em multas a estabelecimentos comerciais por descumprimento do toque de recolher

Segundo a Prefeitura, foram aplicadas seis multas no valor de R$ 1.028,65 cada, totalizando R$ 6.171,90.

Duas equipes de fiscalização percorreram diferentes pontos da cidade e emitiram as autuações por descumprimento ao decreto que trata sobre a adoção de medidas de enfrentamento da pandemia e o retorno do município para a fase vermelha, do Plano São Paulo, institui o toque de recolher e restringe a circulação de pessoas aos finais de semana.