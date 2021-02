Motorista de caminhonete morre em batida com caminhão

A vítima estava em uma caminhonete que se envolveu em uma batida com um caminhão no quilômetro 309 da rodovia, perto do trevo de acesso para Cássia dos Coqueiros (SP).

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Com a batida, a caminhonete foi parar embaixo do caminhão e o motorista teve a morte confirmada no local, segundo a Polícia Militar Rodoviária.