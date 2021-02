Carro e carreta batem de frente na SP-294, motorista e criança ficaram feridos

Na noite deste sábado (20), durante o atendimento de colisão Frontal na SP-294 em Osvaldo Cruz, envolvendo uma Scania/R440 de Três Lagoas/MS, que tracionava dois semirreboques e transitava no sentido Lucélia a Parapuã e uma Pajero/Sport de Osvaldo Cruz/SP, que seguia no sentido contrário, a equipe do Policiamento Rodoviário de Adamantina constatou que o condutor da Pajero aparentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica.





O condutor da Pajero, um homem de 60 anos de idade, morador de Osvaldo Cruz, que se feriu levemente, recusou a fazer o teste com o etilômetro e recebeu voz de prisão em flagrante, por embriaguez ao volante e ciência de seus direitos constitucionais.

Já o condutor da Scania, morador de três Lagoas/MS, realizou o teste com o etilômetro, que não constatou álcool no resultado.

Também se feriu levemente no acidente, uma criança de cinco anos de idade, que era passageiro da Scania e filho do condutor.

O veículo de carga transportava celulose e ficou imobilizado na ribanceira, juntamente com a carga, devidamente sinalizados, para serem retirados durante o dia, com vistas a segurança viária.

O Condutor pagou a fiança de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) e foi liberado, para responder o processo em liberdade.