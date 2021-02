Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal recuperam dois caminhões vendidos para estelionatários

A Polícia Civil de Osvaldo Cruz em trabalho conjunto com a Polícia Rodoviária Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, recuperou dois caminhões subtraídos na cidade de Osvaldo Cruz, através da prática de estelionato.

A vítima havia anunciado a venda dos caminhões por meio de rede social, quando na última quarta feira, após contato de uma pessoa através de aplicativo de celular, efetuou a venda, tendo comparecido em sua residência dois motoristas para levar os veículos, ocasião em que a vítima os entregou após receber os comprovantes de pagamento pelo aplicativo de celular.





Após um tempo a vítima constatou que os comprovantes de depósito eram falsos, tendo então efetuado o registro do boletim de ocorrência.

A partir do registro, a Polícia Civil de Osvaldo Cruz, através de trabalhos de inteligência, conseguiu monitorar a região em que os veículos estavam trafegando, e em trabalho conjunto com a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul, conseguiu recuperar os veículos quando trafegavam em rodovias daquele Estado.





Com a recuperação dos veículos, oitiva dos envolvidos e demais provas, as investigações continuarão até que a autoria dos crimes seja conhecida.

Os veículos serão restituídos para as vítimas, durante na próxima semana.