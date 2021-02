Polícia Civil esclarece furto de 12 motores de betoneira

Nos últimos dias foram registrados em Osvaldo Cruz o furto de três motores de betoneira.

Após atuação do Setor de Investigações Gerais da Delegacia da Polícia Civil de Osvaldo Cruz, foi identificado o autor do crime, pessoa residente no município de Rinópolis.





Em decorrência das diligências, além do esclarecimento dos furtos ocorridos no município de Osvaldo Cruz, foram esclarecidos outros nove furtos praticados em cidades da região.

No total, foram esclarecidos o furto de doze motores de betoneira, ocorridos em oito cidades da região.

As investigações continuarão e o autor assim que localizado será conduzido até a Delegacia de Polícia para ser interrogado. Estima-se que outras vítimas poderão existir.