Acidente na SP-294 deixa sete pessoas feridas

Na tarde deste domingo (21), um grave acidente foi registrado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no trevo que dá acesso a cidade de Borá.

De acordo com as informações obtidas o condutor de um veículo Golf, placa de Marília, tentou cruzar a rodovia para acessar a estrada vicinal que vai para Borá, mas neste momento interceptou a trajetória de um veículo Etios que seguia pela Rodovia no sentido Quintana para Herculândia.

Com o impacto o veículo Etios capotou, logo em seguida um veículo Focus, placa de Lucélia, também atingiu a lateral do Golf.

Ao todo sete vítimas foram socorridas pelas equipes de socorro da concessionária que administra a rodovia, Corpo de Bombeiros de Tupã e ambulâncias de Quintana.

Segundo informes as vítimas foram conduzidas para Pompéia e para Marília. Não há relatos de vítimas graves.

A Polícia Militar Rodoviária de Tupã esteve no local para registro do boletim de ocorrência.