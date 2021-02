FLÓRIDA: Trabalhadores fazem manifestação em frente ao Fórum e são recebidos pela juíza

Movimento cobra o pagamento de salários e outros direitos trabalhistas da antiga Usina Floralco e GAM

Um grupo de cerca de 70 trabalhadores participou de uma manifestação em frente ao Fórum da Comarca de Flórida Paulista para cobrar o pagamento de salários e outros direitos trabalhistas da antiga Usina Floralco e da GAM.

O vice-prefeito Nei Gazola, vereadores Thiago Ribeiro, Magrão, Gato do Ovo, João Catenga, Professor Rafael e Ricardo David de Oliveira também marcaram presenta no ato.

A manifestação pacífica ocorreu na tarde desta segunda-feira (22) e foi acompanhada pela Polícia Militar visando garantir a ordem.



Após a permanência do grupo por um período de mais de uma hora no local, foi proposto pela juíza de direito Dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino, que fosse formada uma comissão com representantes das classes trabalhistas e sindicais para a realização de uma reunião que ocorreu nas dependências do fórum mantendo as normas de distanciamento e prevenção ao Covid-19.





Na ocasião, estiveram presentes dois representantes dos trabalhadores, o advogado que representa o Sindicato dos Trabalhadores, Dr. Hugo Curcio Lopes, vereador João Batista Freschi – “João Catenga” e a equipe de reportagem do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site) que acompanhou com exclusividade.

Todas as dúvidas foram sanadas pela juíza de direito quanto ao andamento do processo. A magistrada também fez questão de colher reclamações e sugestões das partes para serem cobradas e apresentadas ao administrador judicial.

Na ocasião, a juíza Dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino destacou que vai se empenhar ao máximo nesta questão para que sejam garantidos os direitos dos credores da Usina Floralco e GAM, inclusive com os pagamentos dos salários, direitos trabalhistas e outros encargos, observada a Lei e o patrimônio arrecadado nas falências.



