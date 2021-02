Funcionária da Prefeitura morre aguardando vaga em hospital para tratamento da Covid-19

“É com pesar que informamos o falecimento de Jeneffer Giló Pena, 30 anos, colaboradora da Secretaria Municipal de Educação do município. Jeneffer atuava na Emei Arco-Íris, no distrito de Jamaica e faleceu nesta madrugada no Cemac aguardando por vaga em hospital, para tratamento da Covid 19”, diz o comunicado da Prefeitura.