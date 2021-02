IRAPURU: Prefeito solicita apoio da Polícia Militar e Polícia Civil no enfrentamento a Pandemia da Covid19

O prefeito Mazinho e o vice Luiz recebeu na semana passada, no gabinete do Paço Municipal, o Delegado de Polícia Hilton Teste Heinz e o Sargento da Polícia Militar Luciano Barbosa para tratar de novas medidas a serem tomadas no enfrentamento da Pandemia em nosso município.

O objetivo da reunião foi garantir uma parceria com a Policia Militar e Polícia Civil no qual dará apoio quanto ao isolamento e quarentena do paciente Covid-19 positivo e também sobre festas clandestinas.

De acordo com a Prefeitura, paciente positivo ou suspeito caso estiver nas ruas será abordado, ou houver denúncia formalizaremos Boletim de Ocorrência, pois o cidadão estará infringido o art. 268 do Código penal – Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

A reunião foi realizada quando ainda Irapuru estava na Fase Laranja, porém agora passou para a fase vermelha do plano São Paulo.