Mulher é presa em flagrante após matar o companheiro com golpe de garrafa de vidro no pescoço

Segundo a ocorrência, a suspeita disse que a última vez que foi agredida e tentou ligar para a polícia foi no dia 14 deste mês. Na ocasião, ela não conseguiu completar a ligação, pois mais uma vez, o homem pegou seu telefone e o jogou no chão. Com isso, a tela do aparelho quebrou.

Sobre o crime, a mulher relatou que estava com o companheiro na casa de seus pais, onde ambos residem, começaram a discutir e saíram para a rua. Nesse momento, o celular do homem caiu no chão e quebrou a tela. Em seguida, a vítima passou a xingar e empurrar sua companheira.

De acordo com o boletim, a mulher disse que, para se defender, pegou uma garrafa que estava no chão, quebrou na guia e deu um único golpe no pescoço da vítima. A mulher ainda relatou aos militares que não queria matar o companheiro, mas somente se defender.

Ela disse que ligou para o Corpo de Bombeiros pedindo socorro e ainda retirou sua camiseta para estancar o sangue da vítima.



O local onde o crime ocorreu fica a cerca de 150 metros da casa dos envolvidos. Uma irmã da suspeita disse que não ouviu nada e apenas um sobrinho do casal ouviu a discussão e viu quando os dois saíram para a rua. Como os dois sempre discutiam, o sobrinho não deu atenção, segundo o boletim.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares foram informados de que a vítima havia morrido no Hospital Regional.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada para a Delegacia Participativa da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.