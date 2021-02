Defesa Civil do Estado inaugura duas pontes na região de Presidente Prudente

Nesta segunda-feira (22), aconteceu a inauguração oficial de duas pontes pela Defesa Civil do Estado de São Paulo em cidades da região de Presidente Prudente.

As inaugurações contaram com a presença do Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Nyakas; Comandante Regional da Defesa Civil João Henrique Papoti; Deputado Estadual Mauro Bragato; Diretor da Região da Presidente Prudente da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, Professor Francisco Torturello (representado o secretário estadual Marco Vinholi), prefeitos e autoridades locais.

Na cidade de Alvares Machado, com a presença do prefeito Roger Gasques e vereadores, aconteceu a inauguração da Ponte Roberto Eugênio Bortoluzzi, que é fruto de um convênio entre o Governo do Estado e o Município.

A obra beneficiará cerca de 24.998 pessoas, além dos benefícios indiretos que a obra trará para a região.

Recurso foi de emenda parlamentar impositiva do Deputado Mauro Bragato, onde a ponte irá beneficiar moradores daquele bairro, visando escoamento de cereais e principalmente a Instituição dos Freis Franciscanos.

A cerimônia de inauguração e descerramento da placa ocorreu no local da ponte, localizada no Estrada Bortoluzzi, bairro km 04 sobre o córrego da Paca.

Já no período da tarde no município de Caiabú, com a presença da prefeita Suelen Mative, ex-prefeito Dário Marques e vereadores daquela cidade, aconteceu a inauguração da obra de construção da “Ponte sobre o Córrego Santa Emília”.

A obra realizada é fruto de convênio entre o Governo do Estado e o Município, que beneficiará cerca de 5 mil moradores.

O recurso para a realização da obra foi reivindicação do Deputado Estadual Mauro Bragato, junto ao Governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia, onde foi autorizada pela parceria Secretaria Desenvolvimento Regional e Defesa Civil do Estado de São Paulo.