DRACENA: Governo do Estado custeara enfermaria Covid e libera recurso para instalação de nova UTI na Santa Casa.

Notícia muito positiva foi anunciada na manhã de hoje, 23, em live pelo prefeito André Lemos, de Dracena, com a participação do deputado estadual dracenense Reinaldo Alguz (PV-SP), junto ao Governo do Estado disponibilizando para o município R$ 1.710.000,00. O dinheiro será revertido para o custeio da Enfermaria COVID 2 [que iniciou as atividades na semana passada] e ainda para a instalação de outra unidade de UTI COVID na Santa Casa de Dracena.

O momento da pandemia na cidade está sendo o mais crítico se comparado com todos os já vividos desde março do ano passado.

Desde janeiro, o assunto vinha sendo tratado entre o prefeito e o deputado Alguz, visando recursos para a saúde.

Na semana que passou, o prefeito determinou o início das atividades da Enfermaria COVID 2 na Santa Casa mesmo ainda sem a informação do custeio pelo Estado, com recursos próprios da municipalidade e, hoje pôde concretizar de fato o pagamento por meio do governo estadual.

Para ser instalada outra unidade de UTI COVID na Santa Casa, a diretoria do hospital está em busca de condições técnicas para oferecer mais este serviço. Há informação de que a expectativa para iniciar o atendimento da nova UTI COVID é para a semana que vem.

O prefeito André informou que os 10 respiradores que foram anunciados ontem, 22, através da indicação do deputado federal Davi Soares (DEM-SP), serão utilizados na unidade. Porém, o prefeito pontuou que faltam 40 bombas de infusões que serão providenciadas.

O custo da enfermaria COVID 2 é de R$ 270 mil; quanto a UTI COVID, o valor é de R$ 1.440.000,00.

Durante a live, o deputado Alguz citou que o prefeito teve a ousadia de iniciar a Enfermaria COVID 2 na semana passada, mesmo que com recursos próprios municipais. O deputado ressaltou todo o trabalho de bastidor político que vem ocorrendo desde o início deste ano para essas definições, e disse que na noite de ontem, em uma reunião com ele, o prefeito e o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi ficou acertado os recursos.

O deputado agradeceu ao Governo do Estado e ao secretário por atenderem o pedido e se sensibilizarem com a causa tão importante. Agradeceu ainda ao prefeito André a oportunidade de estar podendo atuar junto neste momento difícil que a cidade de Dracena, assim como outras vêm enfrentando.

O deputado teve covid em novembro do ano que passou e, segundo ele, enfrentou sequelas da doença. “Estou voltando à política de fato agora, mas mesmo à distância estamos olhando por Dracena. Sei de todo sofrimento que as pessoas que estão com a doença passam, assim como seus familiares”, citou Alguz em solidariedade às vítimas e famílias que perderam os seus.

Ele parabenizou o prefeito André pela sua atitude em procurar ajuda e se colocou à disposição mais uma vez tanto para o chefe do executivo dracenense quanto aos demais da região.

O prefeito agradeceu todo o apoio recebido e mandou mais uma vez um recado à população: para não se descuidar, porque o momento é grave e só com a união de todos é que iremos passar por isso.