JUNQUEIROPOLIS: Prefeito e SEBRAE iniciam a implantação do plano de 100 Dias

A equipe do SEBRAE chefiada pela representante Selma Luz, estiveram em Junqueirópolis na quarta-feira (17/2), para apresentar ao executivo municipal o plano de 100 dias, oportunidade que foram recepcionados pelo prefeito Osmar Pinatto e diretores.

Conforme Selma Luz e assessores, o plano de 100 dias tem o propósito de aproveitar esse momento de início de mandato para aplicar uma receita simples, mas baseada naquilo que está pronto para dar certo: prioridade para demonstrar como as compras públicas podem aquecer a economia local e regional; foco na capacitação e requalificação de empreendedores e interessados em empreender novas formas de geração de renda e emprego; e construção de um legado de empreendedorismo para as gerações futuras por meio da educação.

Para isso, realizará um encontro virtual para a apresentação do Plano de 100 dias. O SEBRAE e FGV Projetos estarão juntos para apoiar a Prefeitura.

Sobre a parceria com SEBRAE, o prefeito Osmar Pinatto disse que o plano de 100 dias veio de encontro com o objetivo do município em oferecer qualificação profissional e a geração de empregos e renda para a população.

Pinatto destacou ainda que teremos um levantamento pontual, através de pesquisas e estudos a ser feito pela Faculdade Federal Getúlio Vargas e SEBRAE, sobre a vocação produtiva do município de Junqueirópolis.