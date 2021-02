MP pede que prefeitura de Marília seja multada em mais de R$ 1 milhão por descumprir Plano SP

O MP ingressou com um incidente de cumprimento provisório de sentença de ação civil pública, destacando que o município de Marília descumpriu decisão judicial em dois dias no mês de julho do ano passado e por nove dias entre janeiro e fevereiro deste ano.

Nas contas do promotor Isauro Pigozzi Filho o município descumpriu por um total de 11 dias todas as determinações da Justiça para que Marília respeitasse as normas sanitárias do Plano São Paulo.