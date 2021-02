São Paulo ultrapassa 2 milhões de vacinados com a primeira dose contra a Covid

O estado de São Paulo ultrapassou, nesta segunda-feira (22), a marca de 2 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A campanha começou no dia 17 de janeiro, data em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu a autorização de uso emergencial à vacina CoronaVac.

De acordo com o governo do estado, 390.772 pessoas receberam a segunda dose da vacina, que exige duas aplicações para a eficácia completa contra casos graves da doença. Até então, já participam da vacinação os profissionais de saúde, indígenas aldeados, quilombolas e idosos com mais de 85 anos.

Proporcionalmente, o estado vacinou 3,65% da sua popualação, mais que a média nacional. “Se São Paulo fosse um país, ele estaria em nono lugar no mundo entre os que mais vacinaram”, afirmou o governador João Doria, que considera o ranking de números absolutos.