Bragato trabalha por novos leitos para a Alta Paulista

Na última semana o deputado Mauro Bragato esteve na Alta Paulista visitando os prefeitos de Panorama, Tupi Paulista, Dracena e Junqueirópolis, e recebeu alguns pedidos para a saúde desses municípios.

Bragato informa que já está em contato com a secretaria de saúde do Estado de São Paulo e a pedido do prefeito de Junqueirópolis Osmar Pinato está trabalhando para implantar 10 leitos clínicos na Santa Casa da cidade e em Tupi Paulista a pedido do prefeito Lê Tassoni, serão instalados 5 leitos clínicos no município.

Bragato está reunido em São Paulo com vários prefeitos do Oeste Paulista trabalhando para minimizar os danos causados pela pandemia de coronavírus que se agravou em todo o Estado.

“Precisamos urgentemente atender os prefeitos para que não falte leitos para a população, por isso estou dia e noite trabalhando para conseguir estrutura necessária para tratar todas as pessoas que precisarem”, disse Bragato”.

O parlamentar ressaltou a importância de manter as medidas estabelecidas pelo Estado respeitando as regras sanitárias do Plano São Paulo.